Сеть ресторанов Red Lobster подала на банкротство

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Американская сеть ресторанов Red Lobster подала документы о начале процедуры банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, пишет MarketWatch.

Незадолго до этого компания закрыла десятки ресторанов. На прошлой неделе TAGeX Brands, занимающаяся ликвидацией имущества, заявила, что продаст с торгов оборудование более чем 50 закрытых точек Red Lobster.

В судебных документах Red Lobster предварительно оценила свои обязательства в $1-10 млрд, как и активы. У нее более 100 тысфы кредиторов.

В марте компанию возглавил специалист по корпоративной реструктуризации Джонатан Тибус.

В последние годы Red Lobster столкнулась с ростом расходов на аренду и оплату труда, отмечает MW. Также убыткам мог способствовать тот факт, что компания не справилась со спросом со стороны потребителей. В частности, Red Lobster запустила акцию, в рамках которой за фиксированную плату можно съесть неограниченный объем креветок.

Статья 11 Кодекса о банкротстве США позволяет реорганизовать активы и обязательства для выхода из кризиса.