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Стоимость активов девелопера "Самолет" за 2023 год выросла на 39% и превысила 1 трлн руб.

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Стоимость активов группы "Самолет", по оценке Commonwealth Partnership (бывшая Cushman & Wakefield), на конец 2023 года составила 1,057 трлн рублей, сообщил девелопер.

По сравнению с оценкой на конец 2022 года стоимость активов выросла на 39%

За год "Самолет" нарастил количество проектов на 38% – с 89 до 123. Величина земельного банка достигла 46,5 млн кв. м при стоимости 848 млрд рублей. Общая оценка активов недевелоперских бизнес-направлений составила 97,6 млрд рублей, оценка технологических стартапов достигла 62,2 млрд рублей, а бренда – 40,4 млрд рублей.

ГК "Самолет" – лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.

ГК "Самолет" Самолет
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