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Главу JPMorgan Даймона допросят по делам о связи с осужденным финансистом Эпштейном

Главу JPMorgan Даймона допросят по делам о связи с осужденным финансистом Эпштейном
Глава JPMorgan Джейми Даймон
Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор американского JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон даст показания в рамках судебных дел о связи банка с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщил Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Власти Виргинских островов США, где у Эпштейна было жилье, допросят Даймона до конца мая. Эпштейн оставался клиентом JPMorgan на протяжении пяти лет после того, как в 2008 году признал вину в совершении преступления сексуального характера.

Юристы банка пытались не допустить допроса Даймона, указывая на его непричастность к принятию решений по счетам Эпштейна.

Истцы обвиняют JPMorgan в получении выгоды от торговли людьми и игнорировании предупреждений относительно действий клиента. Эпштейн скончался в тюрьме в 2019 году, ожидая слушаний по обвинениям в секс-торговле.

Акции JPMorgan дорожают на премаркете на 0,7%.

JPMorgan Chase Джейми Даймон Джеффри Эпштейн
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