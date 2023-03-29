Главу JPMorgan Даймона допросят по делам о связи с осужденным финансистом Эпштейном

Глава JPMorgan Джейми Даймон Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор американского JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон даст показания в рамках судебных дел о связи банка с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщил Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Власти Виргинских островов США, где у Эпштейна было жилье, допросят Даймона до конца мая. Эпштейн оставался клиентом JPMorgan на протяжении пяти лет после того, как в 2008 году признал вину в совершении преступления сексуального характера.

Юристы банка пытались не допустить допроса Даймона, указывая на его непричастность к принятию решений по счетам Эпштейна.

Истцы обвиняют JPMorgan в получении выгоды от торговли людьми и игнорировании предупреждений относительно действий клиента. Эпштейн скончался в тюрьме в 2019 году, ожидая слушаний по обвинениям в секс-торговле.

Акции JPMorgan дорожают на премаркете на 0,7%.