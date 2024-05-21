Акционеры "Распадской" решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Распадская" на годовом собрании 21 мая приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года, сообщила компания.

В марте угольная компания, которая последний раз выплачивала финальные дивиденды за 2021 год, заявила, что "с учетом высокой волатильности на рынках сбыта, геополитической ситуации, а также принимая во внимание полученный в отчетном периоде финансовый результат, совет директоров считает, что выплата дивидендов по итогам 2023 года не послужит интересам общества и его акционеров".

Дивидендная политика "Распадской" предусматривает выплаты акционерам раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х, и не менее 50% FCF, если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.

EBITDA "Распадской" в 2023 году снизилась на 47%, составив $689 млн, чистый операционный денежный поток составил $57 млн ($684 млн в 2022 году), чистая прибыль сократилась на 44% до $440 млн.

Акционеры на годовом собрании также утвердили совет директоров, однако сведения о его участниках в сообщении не предоставлены. Кандидатами в совет директоров, согласно материалам к годовому собранию, являлись сооснователь Evraz Александр Фролов, Денис Новоженов, Алексей Иванов, Ольга Покровская, Илья Широкоброд, Владимир Щеглов, Максим Крутько, Игорь Богачев и Максим Гавриленко. По последним раскрытым данным, Новоженов является руководителем уральского дивизиона Evraz, Иванов - председатель совета директоров Evraz NA (также играет "руководящую роль в российском периметре Evraz", сообщала ранее меткомпания), Покровская - финансовый советник Millhouse, Широкоброд - CEO "Распадской", Щеглов - ранее входил в совет директоров "Евразруды", Богачев - экс-гендиректор "Цифры", Гавриленко - гендиректор "Инвест АГ" (принадлежит сооснователям Evraz Фролову и Александру Абрамову).

Контролирующим акционером "Распадской" является Evraz. Роман Абрамович (на конец 2021 года владел 28,64% Evraz) находится в санкционных списках Великобритании и ЕС, Evraz включен в британский санкционный лист. Под ограничения также подпали партнер Абрамовича Евгений Швидлер, а также Абрамов и Фролов.