Крупнейшие компании РФ предложили усилить межотраслевое взаимодействие в импортозамещении ПО

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшие компании считают необходимым усилить взаимодействие и координацию отраслевых центров компетенций (ИЦК, в их состав входят крупнейшие заказчики, а также разработчики различного ПО) по импортозамещению программного обеспечения, следует из выступлений руководителей ряда таких компаний в рамках конференции "ЦИПР 2024".

"Есть проекты, которыми занимаемся вместе (несколько отраслевых ИЦК - ИФ), - сказал гендиректор ПАО "Газпром нефть" и председатель ИЦК "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование" Александр Дюков в ходе ЦИПР. - Для повышения эффективности необходима более высокая координация усилий".

Причем, по разным причинам.

Так, например, гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев считает, что определенная плановость и координация работы отраслевых ИЦК необходимы в части закрытия так называемых "белых пятен" в отраслевых ИТ-ландшафтах (означает отсутствие соответствующих российских программных продуктов) в предусмотренные сроки.

"Нужно ли Минцифры превращаться в цифровой Госплан и планировать закрытие "белых пятен" в точные сроки..., но определенная координация в работе по закрытию пробелов нужна, - сказал Лихачев. - Часто возникает ситуация, когда все бегут в одном направлении".

Речь идет, в частности, о том, что многие ИЦК параллельно ведут работ над программными продуктами одного класса. Например, над решениями САПР, АСУ ТП, ERP и т.д. Так, РЖД, в консорциуме с рядом банков и компанией "1С" разрабатывает собственную ERP-систему. При этом гендиректор РЖД Олег Белозеров отметил, что все объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) в рамках системы управления ресурсами, владельцем которых является компания, к 1 января 2025 года будут переведены на это решение. Другие подсистемы системы (не относящиеся к числу объектов КИИ - ИФ) будут дорабатываться еще несколько лет.

В свою очередь председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов считает, что на российском рынке нет аналога ERP-системы SAP, и металлургические компании намерены создать консорциум, которые в течение 4-5 лет разработает аналог решения германской компании, учитывающий требования к производительности решений этого класса и индустриальную специфику.

"Наверное, мы будем формировать некий консорциум крупных российских компаний, - сказал Мордашев. - Мы понимаем, что речь идет о суммах порядка миллиардов долларов, которые нам нужно будет вместе потратить на создание аналога SAP за эти пять лет, у нас нет другого пути. SAP устаревает, мы сегодня отрезаны от вендора, не можем производить обновления, прежде всего касающиеся кибербезопасности".

В то же время участники пленарного заседания отметили, что по отдельным классам ПО отраслевые ИЦК или отдельные компании из разных ИЦК успешно взаимодействуют в части использования имеющихся наработок. В том числе по направлениям САПР и АСУ ТП. Или намерены взаимодействовать. В частности, гендиректор АО "МХК "Еврохим" и председатель ИЦК "Химия" Олег Ширяев отметил, что из-за ограниченности ресурсов химические компании пока не занимаются вопросами импортозамещения SAP. Однако в дальнейшем решением этой задачи им предстоит заняться, и здесь участники ИЦК намерены использовать опыт коллег.

Еще одной причиной усиления координации и взаимодействия ИЦК Лихачев назвал обеспечение связанности решений, разработанных ИТ-вендорами и участниками ИЦК. "Необходима совместимость всех решений", - подчеркнул Лихачев.

Эту проблему регулярно поднимают не только заказчики, но и сами ИТ-компании, а также регулятор. Ранее Минцифры сообщало, в частности, о планах летом текущего года разработать и утвердить требования по совместимости программных продуктов с российскими ОС.

Гендиректор ПАО "Камаз" и председатель ИЦК "Автомобилестроение" Сергей Когогин обозначил еще одно возможное направление усиления координации работы центров компетенций. По его словам, у многих продуктов российских разработчиков ПО низкий уровень готовности. Поэтому, по его словам, в отрасли автомобилестроения доля российского ПО в ИТ-ландшафте достигает только 38%. Для решения проблемы заказчики, для которых функциональность софта является критичной, занимаются созданием необходимых решений собственными силами.

"Рыночные компании редко бывают носителями отраслевой экспертизы, - сказал Когогин. - Возможно, правильным было бы создание отраслевых инсорсинговых компаний, которые занимались разработкой специфических отраслевых ИТ-решений".

В свою очередь Дюков предложил усилить координацию работы ИЦК за счет создания межотраслевого комитета, который мог бы заняться решением соответствующих вопросов.

Ширяев отметил, что на рынке представлено много продуктов и разработок (в том числе участников ИЦК или отдельных компаний-заказчиков).

"Поиск необходимых решений занимает много времени, - отметил Ширяев. - Нужны централизованные библиотеки".

Речь идет о создании не просто реестра продуктов, а более информативного ресурса, включающего в себя данные об имеющемся функционале, о возможности его доработки и т.п.

Как сообщалось, в середине 2022 года правительство РФ приняло решение о формировании 35 ИЦК, в рамках которых планировало выделить из бюджета 37,1 млрд рублей до 2024 года на софинансирование импортозамещения зарубежного ПО. К настоящему времени их число увеличено до 38.

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, к настоящему времени в ИЦК реализуются более 150 проектов по разработке программных продуктов. Из них 41 должен быть завершен в текущем году. По словам Мишустина, по особо значимым проектам ИЦК общий объем финансирования (из различных источников) составляет около 180 млрд рублей.

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил журналистам в кулуарах "ЦИПР-2024", что возможно еще в текущем году министерство начнет отбор проектов для финансирования в рамках ИЦК в 2025 году.

"Значительный вклад внесли ИЦК, став примером эффективного сотрудничества бизнеса и государства в таком совместном выполнении задачи по обеспечению независимости от зарубежных цифровых продуктов", - подчеркнул Мишустин в ходе ЦИПРа.

В свою очередь разработчики ПО ранее указывали регуляторам на нерациональное использование бюджетных средств при финансировании разработки отраслевого программного обеспечения.

"Беспокоит работа крупных госкомпаний по разработке программных продуктов, - говорила президент группы компаний InfoWatch и председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская. - Создание ИЦК предполагало, что заказчики будут обращаться к ИТ-компаниям при разработке необходимых им решений. Это происходит не всегда. Тратить госденьги на что-то, что уже есть на рынке, не всегда правильно".

В результате, по словам Касперской, разработка крупными компаниями программных решений под собственные нужды собственными силами, зачастую за госденьги, выделенные на импортозамещение, стали одним из барьеров для развития российской ИТ-отрасли.

Исполнительный директор АРПП Ренат Лашин указывал на необходимость ограничения инсорсинговой разработки ПО в госкомпаниях и начало реального финансирование проектов в рамках ЦКР (Центры компетенций по развитию российского системного и прикладного ПО).

Кроме того, в марте текущего года президент Ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров заявлял "Интерфаксу", что рассчитывает на пересмотр принципов работы ИЦК, их переориентацию на работу с российскими разработчиками ПО.

"Уже есть четкое понимание (у регуляторов - ИФ) недостаточной эффективности действующей модели работы ИЦК, - говорил Макаров. - Есть письма с детальным анализом. Рассчитываем, что это найдет свое отражение в различных документах, в частности, в новой стратегии Российского фонда развития ИТ (РФРИТ, в числе прочего предоставляет гранты для российских компаний-заказчиков на цифровую трансформацию производственных и управленческих процессов - ИФ)".