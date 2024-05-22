Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в I квартале выросла на 35%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" по итогам первого квартала 2024 года получила 19,355 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 35% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (14,3 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки.

Показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 20 млрд рублей.

EBITDA в первом квартале выросла в годовом выражении на 33,7% до 25,5 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 35,3% до 19,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA – на 34% до 25,485 млрд рублей.

Операционные доходы Мосбиржи в отчетном периоде выросли на 46,5% до 34 млрд рублей.

Комиссионные доходы увеличились на 45,9% до 14,5 млрд рублей. На рынке акций они удвоились на фоне роста оборачиваемости торгов, отмечает биржа. Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 18,1% за счет соответствующего увеличения объемов торгов на 17,8% (без учета однодневных облигаций).

Комиссионные доходы на денежном рынке выросли на 45,9%, на валютном – на 31%, на срочном – на 56,7%.

Чистые процентные и прочие финансовые доходы увеличились на 47,2% до 19,4 млрд рублей.

Размер собственных средств биржи по итогам первого квартала 2024 года составил 145,52 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода она не имела долговых обязательств.

Операционные расходы в первом квартале 2024 года выросли на 80,3% до 9,777 млрд рублей. Биржа объясняет такую динамику увеличением трат на маркетинг и персонал по сравнению с низкой базой первого квартала 2023 года.

Капитальные затраты в первом квартале 2024 года составили 1,06 млрд рублей.

В группу "Московская биржа" также входят "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).