Международный туризм восстановился на 97% к допандемийному 2019 году

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В первом квартале 2024 года международный туризм восстановился на 97% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года, с января по март в мире было совершено более 285 млн турпоездок, это примерно на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года, показала статистика Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism).

"На Ближнем Востоке наблюдался самый высокий прирост: количество международных туристических прибытий в первом квартале 2024 года превысило на 36% аналогичный период допандемийного 2019 года и на 4% показатели прошлого года. Интересно, что Ближний Восток стал первым регионом в мире, который восстановился", - сообщила UN Tourism.

Европа в первом квартале зафиксировала 120 млн туристических прибытий, это на 1% больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. Быстрому восстановлению региона способствовал высокий спрос на поездки внутри самой Европы.

В первом квартале 2024 года Африка приняла на 5% больше туристов, чем в первом квартале 2019 года, и на 13% больше, чем в первом квартале 2023 года.

Америка в январе-марте практически восстановила допандемийные показатели международного туризма - 99% от уровня 2019 года.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе количество международных прибытий достигло 82% от допандемийного уровня.

Ссреди субрегионов самые высокие показатели по росту международных прибытий были зафиксированы в Северной Африке (плюс 23%), Центральной Америке (плюс 15%), Карибском бассейне и Западной Европе (оба плюс 7%).

Лучшие темпы восстановления международных путешествий среди стран зафиксированы у Катара - плюс 177% к первому кварталу допандемийного 2019 года. За ним следуют Албания (плюс 121%), Саудовская Аравия (плюс 98%), Сальвадор (плюс 90 %), Танзания (плюс 53%), Кюрасао (плюс 45%), Сербия (плюс 43%), Теркс и Кайкос (плюс 42%), Гватемала (плюс 41%) и Болгария (плюс 38%).

По прогнозам UN Tourism, международный туризм полностью восстановится в 2024 году, при этом число туристических прибытий вырастет на 2% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Успешному восстановлению способствует высокий спрос, расширение воздушного сообщения и возвращение Китая и других крупных азиатских рынков на мировую туристическую карту.

В 2023 году международные туристические прибытия восстановились на 89% от уровня 2019 года.