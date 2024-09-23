Международный туризм за семь месяцев восстановился на 96% к показателям 2019 года

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Международный туризм за первые семь месяцев 2024 года восстановился на 96% к показателям 2019 года, с января по июль было совершено 790 млн туристических поездок, сообщает Туристическая организация ООН (UN Tourism).

"За семь месяцев 2024 года объем международного туризма восстановился до 96% к допандемийным показателям благодаря высокому спросу на путешествия в Европе и открытию рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Международные поездки за этот период совершили около 790 млн туристов, что примерно на 11% больше, чем в 2023 году, и всего на 4% меньше, чем в 2019. Результаты соответствуют прогнозу UN Tourism по туризму о полном восстановлении международных прибытий в 2024 году, несмотря на сохраняющиеся экономические и геополитические риски", - говорится в сообщении.

Как отмечают в организации, 2024 год стал успешным для туризма во всех регионах мира, чему способствует расширение авиасообщения и упрощение визовых режимов. Ближний Восток остается регионом с самым высоким темпом роста в относительном выражении: число международных прибытий за первые семь месяцев выросло на 26% по сравнению с показателями 2019 года.

"Африка в этом году приняла на 7% больше туристов, чем за те же месяцы 2019 года. В Европу и Америку вернулись 99% и 97% туристов, которые посещали эти регионы до пандемии. В Азиатско-Тихоокеанском регионе зафиксировано 82% от допандемийного количества туристов. В общей сложности 67 из 120 направлений по всему миру в первой половине 2024 года восстановили показатели туризма 2019 года. Среди стран с самыми высокими цифрами в январе-июле 2024 года были Катар (+147% по сравнению с 2019 годом), Албания (+93%), Сальвадор (+81%), Саудовская Аравия (+73%)", - посчитали в UN Tourism.

По данным организации, доходы от туризма также заметно выросли - 47 из 63 стран, по которым есть данные, вернулись к допандемийному уровню в первом полугодии 2024 года. Наиболее заметный рост доходов от зарубежных туристов наблюдался в Албании, Сербии, Саудовской Аравии.

"Данные о расходах на международный туризм свидетельствуют о высоком спросе на зарубежные путешествия в январе-июле 2024 года, особенно со стороны крупных рынков, таких как США, Германия, Великобритания, Австралия, Канада и Италия. В Индии в первом квартале расходы на поездки за рубеж выросли на 86% по сравнению с тем же периодом 2019 года", - говорится в сообщении.

По прогнозам экспертов UN Tourism, показатели международного туризма в последние месяцы 2024 года продолжат расти. Среди проблем, препятствующих росту числа путешествий, - рост цен на транспорт и проживание в отелях, а также слабая экономика в некоторых странах, нехватка кадров и погодные катаклизмы.