Поиск

Международный туризм за семь месяцев восстановился на 96% к показателям 2019 года

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Международный туризм за первые семь месяцев 2024 года восстановился на 96% к показателям 2019 года, с января по июль было совершено 790 млн туристических поездок, сообщает Туристическая организация ООН (UN Tourism).

"За семь месяцев 2024 года объем международного туризма восстановился до 96% к допандемийным показателям благодаря высокому спросу на путешествия в Европе и открытию рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Международные поездки за этот период совершили около 790 млн туристов, что примерно на 11% больше, чем в 2023 году, и всего на 4% меньше, чем в 2019. Результаты соответствуют прогнозу UN Tourism по туризму о полном восстановлении международных прибытий в 2024 году, несмотря на сохраняющиеся экономические и геополитические риски", - говорится в сообщении.

Как отмечают в организации, 2024 год стал успешным для туризма во всех регионах мира, чему способствует расширение авиасообщения и упрощение визовых режимов. Ближний Восток остается регионом с самым высоким темпом роста в относительном выражении: число международных прибытий за первые семь месяцев выросло на 26% по сравнению с показателями 2019 года.

"Африка в этом году приняла на 7% больше туристов, чем за те же месяцы 2019 года. В Европу и Америку вернулись 99% и 97% туристов, которые посещали эти регионы до пандемии. В Азиатско-Тихоокеанском регионе зафиксировано 82% от допандемийного количества туристов. В общей сложности 67 из 120 направлений по всему миру в первой половине 2024 года восстановили показатели туризма 2019 года. Среди стран с самыми высокими цифрами в январе-июле 2024 года были Катар (+147% по сравнению с 2019 годом), Албания (+93%), Сальвадор (+81%), Саудовская Аравия (+73%)", - посчитали в UN Tourism.

По данным организации, доходы от туризма также заметно выросли - 47 из 63 стран, по которым есть данные, вернулись к допандемийному уровню в первом полугодии 2024 года. Наиболее заметный рост доходов от зарубежных туристов наблюдался в Албании, Сербии, Саудовской Аравии.

"Данные о расходах на международный туризм свидетельствуют о высоком спросе на зарубежные путешествия в январе-июле 2024 года, особенно со стороны крупных рынков, таких как США, Германия, Великобритания, Австралия, Канада и Италия. В Индии в первом квартале расходы на поездки за рубеж выросли на 86% по сравнению с тем же периодом 2019 года", - говорится в сообщении.

По прогнозам экспертов UN Tourism, показатели международного туризма в последние месяцы 2024 года продолжат расти. Среди проблем, препятствующих росту числа путешествий, - рост цен на транспорт и проживание в отелях, а также слабая экономика в некоторых странах, нехватка кадров и погодные катаклизмы.

Пандемия 2020

37
29 января. Авиакомпании по всему миру приостановили или сократили количество прямых рейсов в Ухань и крупные города Китая из-за растущих опасений по поводу серьезности вспышки коронавируса.4 февраля. В Ухани конференц-центр переоборудовали во временную больницу для пациентов с COVID-19.5 февраля. Сотрудники международного аэропорта Курчатова в Челябинске во время учений по проведению эвакуации пассажиров воздушного судна с симптомами коронавирусной инфекции.16 февраля. Собаки в масках в главном торговом районе в центре Шанхая, поскольку ученые выяснили, что коронавирус может передаваться от человека к домашним питомцам.20 марта. Медицинский работник распыляет дезинфицирующее средство на пустынной рыночной улице после того, как власти Индии приказали закрыть все магазины за исключением продуктовых и аптек в городе Джамму.25 марта. Более 41 млн жителей китайской провинции Хубэй оказались под жестким карантином с 24 января. На фото: жилой район городского округа Сяньнин.28 марта. Правительство Испании ввело 15-дневный общенациональный карантин. Людям разрешено выходить из дома только в случае необходимости - за продуктами, на работу, а также в чрезвычайных ситуациях.29 марта. Полиция Индии арестовала более 3 тысяч человек за нарушение карантина.30 марта. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных.1 апреля. В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов.6 апреля. Власти Албании принимают серьезные меры по борьбе с распространением вируса, теперь только один член семьи может выходить за покупками, предварительно получив смс-пропуск на выход из дома на 1 час. Перед входом в общественные места люди проходят обязательную дезинфекцию.7 апреля. В период локдауна дикие койоты вышли на улицы Сан-Франциско.8 апреля. Уличные музыканты выступают для жителей Праги во время карантина.11 апреля. Манекены заменили зрителей на первом матче профессиональной бейсбольной лиги на Тайване.28 апреля. Танцовщица стриптиз-клуба Lucky Devil Lounge после выступления в американском городе Портленд. На фоне карантинных мер и ограничений из-за пандемии коронавируса в США набирают популярность мероприятия в формате drive-in.28 апреля. Вода в каналах Венеции стала прозрачной впервые за 60 лет из-за отсутствия туристов и действующего карантина10 мая. 86-летняя Мэри Фэй Кокрэн поет песню "You Are My Sunshine" своему сыну через окно в День матери в американском городе Смирна.16 мая. В одном из парков Нью-Йорка нарисовали круги на траве, чтобы отдыхающие могли сохранять социальную дистанцию22 мая. В одной из школ филиппинской Манилы прошел "кибер-выпускной". Эффекта присутствия организаторы добились с помощью 179 планшетов, к которым выпускники подключились во время онлайн-церемонии. Трансляцию вели в прямом эфире на Facebook.22 мая. Кинотеатр под открытым небом в польском Сопоте.28 мая. Сотрудники МЧС России проводят дезинфекцию Казанского вокзала в Москве.15 июня. Кладбище для жертв коронавируса в Манаусе, Бразилия.21 июня. Занятия йогой под куполом в Торонто, Канада.22 июня. В оперном театре "Лисео" в Барселоне струнный квартет выступает перед саженцами, которые затем подарят работникам клинической больницы города.8 июля. В Сербии не утихают протесты, связанные с возвратом ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Во время беспорядков пострадали 60 человек - 43 полицейских и 17 протестующих.9 июля. Ультраортодоксальные евреи плавают в Средиземном море на пляже в Тель-Авиве. В попытке остановить быстрое распространение коронавируса Израиль вновь ввел ряд ограничений для общественности.4 августа. Медицинский работник во время массовой проверки на симптомы болезни в Дхарави, одной из самых больших трущоб Азии, в Мумбаи.13 августа. Начальная школа в центре Йоханнесбурга продолжает работу в условиях пандемии коронавируса, обеспечивая социальную дистанцию для школьников.21 августа. В аквапарке Ухани устроили водную вечеринку по случаю начала фестиваля электронной музыки, в которой приняли участие тысячи человек. Фотографии и видео мероприятия вызвали всеобщее возмущение.4 сентября. Члены банды внутри камеры в тюрьме сальвадорского города в Кесальтепеке.10 сентября. Медицинские работники на похоронах жертв COVID-19 в индийском Гувахати.13 сентября. Показ коллекции Accidental Cutting на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в Мадриде.5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.11 ноября. В Японии вырос спрос на роботов-официантов и роботов-курьеров для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами.20 октября. В Новом Орлеане началось досрочное голосование на выборах президента США.13 ноября. На открытии Рождественского сезона в зоопарке датского Ольборга Санта-Клаус приветствовал посетителей и общался с детьми из стеклянного шара для соблюдения социальной дистанции.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.
29 января. Авиакомпании по всему миру приостановили или сократили количество прямых рейсов в Ухань и крупные города Китая из-за растущих опасений по поводу серьезности вспышки коронавируса.
Африка Ближний Восток ООН Саудовская Аравия UN Tourism
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры в 2025 году планирует начать исследования стандарта мобильной связи 6G

Минцифры заявило о планах создать российский аналог Starlink в 2027 году

Минцифры заявило о планах создать российский аналог Starlink в 2027 году

Разработаны новые правила оказания услуг мобильной связи россиянам и иностранцам

"Яндекс" запускает аналог Miro

"Яндекс" запускает аналог Miro

Telegram отключил функцию поиска людей рядом

Telegram отключил функцию поиска людей рядом

РКН сообщил, что проект правил формирования реестра крупных пабликов еще не готов

РКН сообщил, что проект правил формирования реестра крупных пабликов еще не готов
Задержание Павла Дурова во Франции

Прокуратура Парижа назвала возможные сроки задержания Дурова

Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале на 5%

Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале на 5%

Microsoft со 2 сентября ограничит доступ к облачным подпискам для российских юрлиц

Иран отверг обвинения в причастности к кибератакам на предвыборные штабы в США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });