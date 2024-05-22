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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:59

Гендиректор En+ Хардиков покинул компанию спустя пять месяцев после назначения

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров En+ досрочно прекратил полномочия гендиректора компании Михаила Хардикова, сообщила компания.

Его сменит операционный директор и глава "Евросибэнерго" Владимир Колмогоров.

Хардиков стал гендиректором En+ меньше полугода назад - в самом конце 2023 года, сменив Владимира Кирюхина. Как и Колмогоров, он был повышен с должности СОО. С Хардиковым был заключен трехлетний контракт.

"Михаил Хардиков принял решение покинуть компанию. Мы благодарны Михаилу за его вклад в обеспечение непрерывной стабильной работы компании и заложенную основу для ее дальнейшего роста в будущем. Владимир Колмогоров хорошо известен в сфере энергетики, где имеет большой опыт и экспертизу, что безусловно, будет способствовать усилению позиций компании в отрасли и благополучию всех ее стейкхолдеров, включая сотрудников и жителей регионов, в которых компания ведет свою операционную деятельность", - прокомментировал кадровые изменения председатель совета директоров компании Кристофер Бернем.

En+ Михаил Хардиков Владимир Колмогоров
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