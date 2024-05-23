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Набсовет Совкомбанка рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2023 г. 1,14 руб. на акцию

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Совкомбанка рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2023 год 1,14 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении банка.

Всего на выплату дивидендов кредитная организация планирует направить 23,506 млрд рублей из чистой прибыли за 2023 год.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 8 июля 2024 года. Дивиденды могут быть выплачены до 22 июля 2024 года.

Ранее Совкомбанк сообщил, что несмотря на быстрый рост, он не планирует отказываться от дивидендной политики – сохранит выплаты на уровне 25-30% от чистой прибыли.

Совкомбанк в 2023 году получил 95 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 14,3 млрд рублей убытка в 2022 году. Таким образом, на выплату дивидендов за 2023 год может быть направлено 25% от прибыли (без учета уже произведенных в 2023 году промежуточных выплат).

Акционеры Совкомбанка в ноябре 2023 года приняли решение направить на выплату дивидендов 5 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Основным акционером Совкомбанка является "МКАО "Совко капитал партнерс" (владеет 85% акций), еще 10% принадлежит ряду суверенных фондов, 5% - находится во free float, сообщил ранее управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос.

Совкомбанк по итогам I квартала 2024 года с активами в 3,406 трлн рублей занимал 8-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Совкомбанк
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