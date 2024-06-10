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В Совкомбанке допустили проведение SPO в третьем квартале 2024 года

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Совкомбанк не исключает SPO акций в течение третьего квартала 2024 года.

"Абсолютное большинство наших акционеров не продает акции, а, скорее, находится в состоянии готовности купить акции. Может быть, это будет какое-то перераспределение среди крупнейших акционеров, но в принципе какой-то небольшой пакет 2-3% может быть предложен на SPO в течение третьего квартала", - сообщил совладелец, первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью "РБК инвестициям".

Совкомбанк провел IPO в декабре 2023 года. Общий объем размещения составил 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета, без него - 10 млрд рублей). В рамках IPO банк разместил акции допэмисии.

Совкомбанк, его контролирующие акционеры и аффилированные с ними лица в рамках IPO приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций кредитной организации, до 1 июля 2024 года.

Совкомбанк до конца 2024 года планирует закрыть сделку по покупке ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк). Большую часть (90%) Совкомбанк планирует оплатить допэмиссией своих акций.

В рамках сделки банк выпустит 1 млрд 897 млн 455,317 тыс. акций по цене 17,44 рубля за акцию. Объем допэмиссии - 10 млрд 879,9 млн рублей.

Совкомбанк по итогам I квартала 2024 года с активами в 3,406 трлн рублей занимал 8-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Сергей Хотимский Совкомбанк
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