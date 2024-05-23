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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Владелец брендов North Face и Vans увеличил чистый убыток в IV финквартале почти вдвое

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американская компания V.F. Corp., владеющая известными брендами одежды North Face, Timberland, Supreme и Vans, увеличила чистый убыток в четвертом финансовом квартале почти в 2 раза, зафиксировав 13%-ное снижение выручки.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток по итогам квартала, завершившегося 30 марта, составил $418,3 млн, или $1,08 на акцию, по сравнению с $214,9 млн, или $0,55 на акцию, за сопоставимый период предыдущего фингода.

Убыток без учета разовых факторов составил $0,32 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что компания зафиксирует скорректированную прибыль в $0,02 на акцию.

Квартальная выручка VF уменьшилась до $2,37 млрд с $2,74 млрд годом ранее, оказавшись хуже консенсус-прогноза рынка на уровне $2,42 млрд.

Выручка бренда North Face уменьшилась на 5%, Timberland – на 14%, Vans – на 26%.

По итогам всего фингода компания зафиксировала чистый убыток в размере $968,9 млн, или $2,49 на акцию, сократив выручку на 10% до $10,5 млрд.

Совет директоров VF одобрил выплату квартальных дивидендов в размере $0,09 на акцию.

Акции компании подешевели на 11,8% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 34%.

V.F. Corp. North Face Timberland Supreme Vans
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