Котировки владельца бренда Timberland взлетели на 23% на публикации отчетности

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Американская компания V.F. Corp., владелец брендов одежды North Face, Timberland и Vans, во втором квартале 2025 финансового года получила скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков. На публикации отчета ее акции подорожали на 23,2% на дополнительной сессии в понедельник.

За квартал, который завершился 28 сентября, чистая прибыль VF составила $52,178 млн, или $0,52 в расчете на акцию, против чистого убытка в $450,697 млн, или $1,16 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль снизилась до 60 центов с 63 центов на бумагу.

Выручка VF уменьшилась на 6% - до $2,758 млрд.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали скорректированную прибыль компании в 38 центов на акцию при выручке в $2,72 млрд.

Выручка бренда North Face в прошедшем квартале уменьшилась на 3% (до $1,09 млрд), Timberland - также на 3% (до $475 млн), Vans - на 11% (до $667 млн), Dickies - также на 11% (до $152 млн).

В Северной и Южной Америке доходы компании снизились на 10% (до $1,36 млрд), в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) - на 3% (до $1,01 млрд), в то время как в Азиатско-Тихоокеанском регионе они выросли на 6% (до $392,5 млн).

Совет директоров VF утвердил дивиденды в размере 9 центов на акцию. Выплаты пройдут 18 декабря, закрытие реестра акционеров - 10 декабря.

В третьем финансовом квартале компания прогнозирует выручку в диапазоне $2,7-2,75 млрд, что на 1-3% ниже прошлогоднего показателя.

С начала 2024 года капитализация компании снизилась на 9,4% (до $6,6 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 увеличился на 22%.