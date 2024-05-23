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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Акционеры "Интер РАО" утвердили дивиденды за 2023 год в 0,326 рубля на акцию

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Интер РАО" на прошедшем в заочной форме годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2023 год в размере 0,326 рубля на акцию, сообщила компания.

Таким образом, "Интер РАО" направит на дивиденды 25% чистой прибыли по МСФО (34 млрд рублей), что соответствует ее многолетней практике.

Дивидендная отсечка установлена на 3 июня.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.

Интер РАО Россети Роснефтегаз ФСК ЕЭС
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