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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

Индекс МосБиржи упал ниже 3400 пунктов, к уровню начала апреля

Индекс МосБиржи упал ниже 3400 пунктов, к уровню начала апреля
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в пятницу упал ниже рубежа 3400 пунктов, достигнув уровня начала апреля, на фоне укрепления рубля и снижения нефти (Brent просела в район $81 за баррель).

К 14:24 индекс МосБиржи составил 3399,62 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1195,15 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,3%.

В лидерах снижения выступают акции ОК "Русал" (-3,3%), "Татнефти" (-2,9%), АФК "Система" (-2,7%), "Сургутнефтегаза" (-2,3% и -1,9% "префы"), "ТКС Холдинга" (-1,8%), Polymetal (-1,7%), расписки OZON (-1,7%), бумаги "НОВАТЭКа" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "Магнита" (-1,4%), ПАО "Полюс" (-1,4%).

Доллар просел до 89,61 руб./$1, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent опустилась до $81,12 за баррель (-0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 14:24 составил 43,73 млрд рублей (из них 3,64 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,47 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,4 млрд рублей на акции банка ВТБ.

Московская биржа
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