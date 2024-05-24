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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

Свыше половины капитала банков РФ приходится на долг 5 крупнейших компаний

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Долговые обязательства пяти крупнейших компаний перед российскими банками составляют 56% капитала банковского сектора, Банк России планирует постепенно модифицировать банковское регулирование в целях введения дополнительных ограничений на риск концентрации, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ.

Отношение задолженности крупнейших компаний к капиталу банковского сектора активно растет с IV квартала 2022 года, отмечает регулятор. Последние полтора года капитал банков тоже увеличивался, поэтому рост показателя обусловлен именно активным кредитованием крупного бизнеса.

"Российский банковский сектор всегда отличался высоким риском концентрации, так как потребности крупнейших российских компаний в долговом финансировании были существенными по сравнению с возможностями крупнейших российских банков в части размера их капитала. В связи с введением с 2022 года недружественными странами ограничений на финансирование российских компаний последние начали привлекать финансирование на внутреннем рынке: хотя внешний долг сокращался, для его замещения компании брали кредиты, что привело к росту концентрации кредитного риска у крупнейших банков. При этом компании предпочитают работать с небольшим количеством банков в рамках двусторонних соглашений, не прорабатывая активно альтернативные источники привлечения долга, предполагающие более широкое распределение риска (синдицированное кредитование, облигации)", - подчеркивает ЦБ.

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