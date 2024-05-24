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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

В Италии отметили минимизацию зависимости от российского газа

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Италии удалось добиться того, чтобы импорт российского газа перестал играть существенную роль для страны, заявил министр энергетической безопасности Джильберто Пикетто Фратин. Об этом сообщает EFE.

"В настоящее время доля российского газа, которая поступает в Италию, - минимальная. Она не играет существенной роли для нашей страны", - сказал Фратин.

По его словам, Риму "удалось диверсифицировать источники поставок", но в этом плане еще предстоит многое сделать.

Власти Италии в 2022 году взяли курс на снижение зависимости от российского газа.

Италия Джильберто Пикетто Фратин
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