ЦБ РФ не видит значимого влияния на рынок покупок валюты под сделки ухода иностранцев

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Покупка валюты для фондирования сделок по выкупу активов у нерезидентов, покидающих Россию, на данный момент не оказывает значимого влияния на внутренний рынок, заявил зампред ЦБ РФ Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной публикации регулятором нового обзора финансовой стабильности.

"В части вопросов покупки валюты для закрытия сделок, по которым получались разрешения правительственной комиссии: нет, мы значимого влияния объемов покупки этой валюты на валютный курс, на стабильность в этой части не видели", - сказал он.

В прошлом году власти ввели лимит на покупки валюты на внутреннем рынке РФ под сделки выхода нерезидентов из российских активов - $1 млрд в месяц. Соблюдение лимита администрируется через выдачу разрешений на сделки подкомиссией. Ее глава Антон Силуанов говорил в интервью "Интерфаксу" в апреле, что лимит эффективен, планов его менять нет.

Отвечая на вопрос об отношении Банка России к продлению на год требования об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, Габуния констатировал, что указ подписан, и ЦБ будет действовать исходя из этого.

"Решение о продлении уже принято, мы будем работать в его условиях, при этом фундаментально, это аксиома, значение валютного курса определяется балансом внешнего сектора. Указ принят, будем в нем работать и учитывать его наличие при наблюдении за рисками на валютном рынке", - заявил он.

Информации о том, что компаниям приходилось прибегать к инструменту валютных кредитов для исполнения требований указа, у ЦБ нет, сказал зампред, отвечая на соответствующий вопрос.