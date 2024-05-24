Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

ЦБ РФ не видит значимого влияния на рынок покупок валюты под сделки ухода иностранцев

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Покупка валюты для фондирования сделок по выкупу активов у нерезидентов, покидающих Россию, на данный момент не оказывает значимого влияния на внутренний рынок, заявил зампред ЦБ РФ Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной публикации регулятором нового обзора финансовой стабильности.

"В части вопросов покупки валюты для закрытия сделок, по которым получались разрешения правительственной комиссии: нет, мы значимого влияния объемов покупки этой валюты на валютный курс, на стабильность в этой части не видели", - сказал он.

В прошлом году власти ввели лимит на покупки валюты на внутреннем рынке РФ под сделки выхода нерезидентов из российских активов - $1 млрд в месяц. Соблюдение лимита администрируется через выдачу разрешений на сделки подкомиссией. Ее глава Антон Силуанов говорил в интервью "Интерфаксу" в апреле, что лимит эффективен, планов его менять нет.

Отвечая на вопрос об отношении Банка России к продлению на год требования об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, Габуния констатировал, что указ подписан, и ЦБ будет действовать исходя из этого.

"Решение о продлении уже принято, мы будем работать в его условиях, при этом фундаментально, это аксиома, значение валютного курса определяется балансом внешнего сектора. Указ принят, будем в нем работать и учитывать его наличие при наблюдении за рисками на валютном рынке", - заявил он.

Информации о том, что компаниям приходилось прибегать к инструменту валютных кредитов для исполнения требований указа, у ЦБ нет, сказал зампред, отвечая на соответствующий вопрос.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа в Белоруссию

"АвтоВАЗ" намерен в 2024 году выпустить до 150 тысяч Lada Vesta NG

"АвтоВАЗ" намерен в 2024 году выпустить до 150 тысяч Lada Vesta NG

Инвесторы подали более 1 млн заявок в рамках обмена заблокированными активами

Долг пяти крупнейших компаний составляет более половины капитала банков РФ

ЦБ не ждет рисков для застройщиков из-за сворачивания льготной ипотеки

Индекс МосБиржи упал ниже 3400 пунктов, к уровню начала апреля

Индекс МосБиржи упал ниже 3400 пунктов, к уровню начала апреля

Заседание ОПЕК и министерская встреча ОПЕК+ пройдут 2 июня в онлайн-формате

Заседание ОПЕК и министерская встреча ОПЕК+ пройдут 2 июня в онлайн-формате

Суд рассмотрит иск ВТБ к JPMorgan на $440 млн в закрытом режиме

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });