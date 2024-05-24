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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

Оборот торговли газом на Петербургской бирже с начала года опустился ниже прошлогодних уровней

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Оборот торговли газом на СПбМТСБ с начала текущего года, за его первые пять месяцев, опустился ниже уровней января-мая 2023 года.

Объем торгов природным газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с поставкой в июне 2024 года составил 363 млн куб. м, сообщила площадка. На предыдущей месячной сессии (на май 2024) оборот был 431 млн куб. м. Годом ранее – на июнь 2023 – было реализовано 846 млн кубометров.

С 2023 года биржа ввела в действие новый инструмент торговли – с поставкой "на месяц" и оплатой после завершения периода поставки газа. В ходе последних торгов было заключено пять сделок с постоплатой. На них пришлось 80% всего оборота торговой сессии (290 млн куб. м).

Нестабильная майская погода оказала существенное влияние на динамику ежедневных торгов. Если в апреле на них было реализовано всего 90 млн кубометров, то майский оборот превышает 200 млн кубов; при этом в некоторые сессии дневной оборот достигал 27 млн кубометров.

С учетом ежедневных сессий с начала месяца общий объем торгов в 2024 году составляет около 4,3 млрд куб. м, а годом ранее за первые пять месяцев было продано 4,4 млрд куб. м. В предыдущие месяцы показатели 2024 года превышали прошлогодние обороты.

Максимальный годовой оборот был зафиксирован на бирже в 2017 году – более 20 млрд кубометров; в 2023 году объем торгов составил 9,6 млрд куб. м.

СПбМТСБ
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