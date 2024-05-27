Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань активно дешевеют на Московской бирже в понедельник утром. Доллар опустился ниже 89 руб. впервые с 30 января, евро торгуется по направлению к 96 руб., китайский юань - к 12 руб.

Курс доллара в 10:16 по московскому времени составил 88,99 руб./$1, опустившись на 53,5 копейки к уровню закрытия предыдущего торгового дня. Евро при этом торговался на отметке 96,61 руб./EUR1 - минус 68,75 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 60,36 копейки - до 92,42 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 6,45 копейки - до 12,22 руб.

Курс валютной пары "доллар-рубль", вероятно, останется в диапазоне 88-90 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"В основе укрепления рубля к основным валютам по-прежнему лежит перевес предложения, вызванный более интенсивными, из-за меньшего количества рабочих дней в мае, продажами экспортеров, готовящихся к налоговым выплатам 28 мая, а также сдержанным спросом со стороны импортеров, подстраивающихся под ужесточившиеся условия проведения трансграничных платежей, - указывает эксперт. - В понедельник утром рубль сохраняет инерцию к укреплению. Целевым по курсу американской валюты, по нашему мнению, остается диапазон 88-90 руб./$1. Не исключаем попыток доллара уйти ниже на фоне, в том числе, признаков стабилизации ситуации на рынке нефти в условиях начинающегося на текущей неделе автомобильного сезона в США, традиционно оказывающего поддержку котировкам и, как следствие, российской валюте".

США Промсвязьбанк Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбер не заметил оттока средств физлиц из-за закона о бесплатных переводах

ФАС проанализирует тарифы аэропортов

Глава ВТБ Костин не видит оснований для повышения ставки Банка России

Глава ВТБ Костин не видит оснований для повышения ставки Банка России

Число быстрорастущих компаний в РФ увеличилось в 1,7 раза по итогам 2019-2023 гг.

Силуанов подтвердил планы зеркального ответа на использование доходов от активов РФ

Силуанов подтвердил планы зеркального ответа на использование доходов от активов РФ

BOTAS и "Газпром" работают над созданием в Стамбуле центра торговли газом

Альфа-банк подал иск к кипрской ABH Financial Ltd на 26,5 млрд рублей

Совет директоров МТС банка рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год

Совет директоров МТС банка рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год
Налоговая реформа

Комитет Госдумы утвердил рекомендации по совершенствованию налогового законодательства

VK планирует закрыть мессенджер ICQ с 26 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });