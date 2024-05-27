Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань активно дешевеют на Московской бирже в понедельник утром. Доллар опустился ниже 89 руб. впервые с 30 января, евро торгуется по направлению к 96 руб., китайский юань - к 12 руб.

Курс доллара в 10:16 по московскому времени составил 88,99 руб./$1, опустившись на 53,5 копейки к уровню закрытия предыдущего торгового дня. Евро при этом торговался на отметке 96,61 руб./EUR1 - минус 68,75 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 60,36 копейки - до 92,42 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 6,45 копейки - до 12,22 руб.

Курс валютной пары "доллар-рубль", вероятно, останется в диапазоне 88-90 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"В основе укрепления рубля к основным валютам по-прежнему лежит перевес предложения, вызванный более интенсивными, из-за меньшего количества рабочих дней в мае, продажами экспортеров, готовящихся к налоговым выплатам 28 мая, а также сдержанным спросом со стороны импортеров, подстраивающихся под ужесточившиеся условия проведения трансграничных платежей, - указывает эксперт. - В понедельник утром рубль сохраняет инерцию к укреплению. Целевым по курсу американской валюты, по нашему мнению, остается диапазон 88-90 руб./$1. Не исключаем попыток доллара уйти ниже на фоне, в том числе, признаков стабилизации ситуации на рынке нефти в условиях начинающегося на текущей неделе автомобильного сезона в США, традиционно оказывающего поддержку котировкам и, как следствие, российской валюте".