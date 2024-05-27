"Пятёрочка" намерена начать работать в Бурятии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Торговая сеть "Пятёрочка" намерена начать операционную деятельность в Бурятии, сообщил в понедельник заместитель ее коммерческого директора (территория Восток) Алексей Иванов.

"Сейчас рассматриваем выход в Бурятию, подыскиваем контрагентов, в том числе из Иркутской области и Забайкалья (в этом году сеть запустилась в этом регионе - ИФ)", - сказал о на Байкальском международном форуме партнеровн.

Иванов также сообщил, что в Иркутске "Пятёрочка" подбирает площадку под распределительный центр, который будет работать с большой территорией восточнее Иркутской области. Это, по словам Иванова, перспектива 2026 года.

В свою очередь на базе действующего в Красноярске распределительного центра компания рассчитывает создать хаб для импорта товаров из Азии. Сейчас в случае импорта из стран Азии товар, по словам Иванова, "попадает в РФ во Владивостоке, едет до Москвы, а потом обратно". "Это нелогично. Мы развиваем хаб в Красноярске, с которого будем снабжать наши сети импортом", - сказал Иванов.

Сеть "Пятёрочка" входит в X5 Group (корпоративные права одноименной нидерландской компании в отношении российской "дочки" ООО "Корпоративный центр Икс 5" приостановлены российским судом 26 апреля 2024 года). В группу также входят сети "Перекрёсток", "Чижик", "Красный Яр" и "Слата".