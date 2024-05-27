МВФ констатировал рост рисков для экономики Грузии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Риски для экономики Грузии существенно возросли на фоне геополитической ситуации, но экономические власти страны проводят "разумную политику", говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда по итогам ежегодных консультаций миссии фонда с властями страны в рамках статьи 4 устава МВФ.

"Финансовые притоки (в экономику Грузии - ИФ) продолжают снижаться, но остаются выше довоенного уровня, что поддерживает позитивные макроэкономические перспективы. Ожидается, что в 2024 году рост замедлится, но останется выше тренда, инфляция ускорится, поскольку денежно-кредитная политика продолжает нормализоваться, а дефицит текущего счета увеличится с исторического минимума (4,3% ВВП в 2023 году - ИФ)", - говорится в пресс-релизе.

В отчете миссии подтвержден апрельский прогноз по замедлению темпов роста экономики Грузии до 5,7% в этом году и 5,2% в следующем. В 2026 году ожидается замедление до 4,7%.

По прогнозу МВФ, дефицит текущего счета в этом году вырастет до 5,8% ВВП, в следующем году он составит 5,6% ВВП. Дефицит внешней торговли ожидается на уровне 20,8% ВВП в 2024-2025 годах.

По оценке МВФ, в среднесрочной перспективе инфляция приблизится к целевому показателю Национального банка Грузии в 3%.

При этом в сообщении миссии отмечается, что перспективные риски смещены в сторону ухудшения. "Обращение вспять связанного с войной притока мигрантов и финансовых средств, а также ужесточение санкций, которые затрагивают Грузию, остаются ключевыми рисками ухудшения ситуации. (. . .) Потеря темпа реформ перед октябрьскими парламентскими выборами и растущая обеспокоенность по поводу управления также создают риски ухудшения ситуации", - говорится в пресс-релизе.

В качестве вызывающих обеспокоенность фонда факторов названо падение золотовалютных резервов ниже показателя достаточности МВФ (до $4,81 млрд на конец апреля - ИФ). В законе о Нацбанке остаются пробелы в отношении управления и независимости этой структуры. При этом, однако, "в рамках бюджетных правил поддерживаются адекватные буферные резервы и достигнут хороший прогресс в оценке налоговых расходов и укреплении управления государственными инвестициями".

"Власти проводят разумную политику для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, Нацбанк Грузии придерживается жесткой денежно-кредитной политики, постепенно нормализуя учетную ставку, одновременно используя макропруденциальные меры для устранения системных рисков", - отмечает МВФ.

Миссия рекомендовала Нацбанку Грузии поэтапный и осторожный подход к дальнейшему снижению процентных ставок и четкую коммуникацию для сдерживания инфляционных ожиданий, призвала к сохранению гибкости обменного курса и накоплению резервов.

В пресс-релизе также отмечается сохраняющаяся устойчивость банковской системы. При этом банковская система остается высококонцентрированной и долларизованной, в этой связи рекомендуется поддерживать адекватные резервы капитала и ликвидности.

В целом МВФ приветствует устойчивость Грузии "перед лицом многочисленных потрясений", однако подчеркивает, что "глобальная ситуация крайне неопределенна" и что "перспективы подвержены значительным рискам ухудшения ситуации". Ее процитировал портал "1tv.ge".

27 мая, выступая в парламенте Грузии, и.о. председателя Нацбанка страны Натия Турнава заявила, что макроэкономические показатели Грузии остаются сильными и здоровыми и что в 2024 году продолжится экономический рост.

"Макроэкономические основы сильны. По предварительным данным, реальный ВВП Грузии в 2023 году увеличился на 7,5%. Важно отметить, что основным драйвером роста стали инвестиции. В частности, вклад инвестиций в экономический рост составил 5,4 п.п. В 2024 году продолжится сильный экономический рост, а средний экономический рост за первые три месяца 2024 года составил 7,8%", - сказала Турнава.

Она отметила, что в структуре платежного баланса дефицит счета текущих операций в 2023 году равнялся 4,3% ВВП, что является исторически низким показателем.

По ее словам, на фоне существующих сильных макроэкономических показателей и тенденций обменный курс нацвалюты вырос и сохраняет крепкие позиции. "В 2023 году реальный эффективный обменный курс укрепился на 2,1%, а номинальный эффективный обменный курс - на 14,8%, что также существенно способствовало снижению инфляции. Нет никаких признаков того, что какой-либо из фундаментальных макроэкономических факторов испытывает отрицательную динамику", - подчеркнула глава Нацбанка.

Комментируя текущую ситуацию на валютном рынке, Турнава отметила, что "краткосрочные изменения вызваны искусственным возбуждением, негативными ожиданиями, которые создают ощущение нестабильности, волнения на рынке и на это реагируют рыночные субъекты, но поскольку за этим нет никакого фундаментального фактора ни с точки зрения экономических факторов, ни с точки зрения притока валюты, я хотела бы напомнить, что это краткосрочный эффект".

Она также отметила достижение ценовой стабильности в Грузии. "С начала 2023 года инфляция начала снижаться и после марта остается ниже целевого показателя в 3%. Стабильность цен была обеспечена адекватной и своевременной реакцией Национального банка как в сторону ужесточения денежно-кредитной политики, так и в сторону ее последующего смягчения", - заявила Турнава.

По ее словам, снижению инфляции способствовало укрепление курса лари, что наряду с постепенным уменьшением воздействия внешних шоков привело к снижению импортной инфляции и замедлению общей инфляции. "После того, как мы убедились, что инфляционное давление устранено и инфляционные ожидания стабильно близки к целевому уровню, мы перешли к более активной фазе нормализации денежно-кредитной политики. С начала 2024 года мы снизили ставку монетарной политики в общей сложности на 1,5 п.п. - до 8%. Это положительно сказалось на курсе лари и в то же время облегчило долговую нагрузку", - отметила она.

При этом, "мы всегда готовы реагировать на меняющуюся конъюнктуру, при необходимости смягчать или ужесточать монетарную политику - таким образом мы сохраняем главную основу экономического благополучия - стабильность цен", - подчеркнула Турнава.

В Грузии с начала мая усилилась волатильность на финансовом рынке на фоне принятия парламентом страны закона "О прозрачности иностранного влияния", который вызвал внутриполитический кризис и резкую критику со стороны Евросоюза и США. В частности, обменный курс лари снизился за это время более чем на 3%, а акции котирующихся на Лондонской фондовой бирже крупнейших грузинских банков Bank of Georgia и TBC Bank снизились примерно на 20%. Нацбанк Грузии вынужден был проводить валютные интервенции для поддержки курса лари.

На прошлой неделе Нацбанк Грузии улучшил прогноз роста экономики страны в этом году с 5% до 5,6%, ожидая инфляцию по итогам года на уровне 1,5% при целевом показателе не более 3%.