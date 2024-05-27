Совет директоров НМТП рекомендовал дивиденды за 2023 год в 0,772 рубля на акцию

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2023 год в размере 0,772 рубля на акцию, сообщила компания.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 10 июля 2024 года.

Общая сумма дивидендов в случае их утверждения составит 14,472 млрд рублей.

Зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим дивиденды планируется выплатить в срок с 11 июля по 24 июля, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - с 11 июля по 14 августа 2024 года.

Годовое собрание акционеров НМТП состоится 28 июня в форме заочного голосования, реестр на участие закрывается 3 июня.

Акционеры "Новороссийского морского торгового порта" на годовом собрании 30 июня 2023 года одобрили выплату дивидендов в размере 0,798 рубля на акцию по итогам 2022 года, общая сумма дивидендов составила 15,369 млрд рублей. За 2021 год НМТП выплатил дивиденды в размере 0,54 руб. на акцию, всего - 10,4 млрд рублей.

Чистая прибыль НМТП по МСФО в 2023 году снизилась на 13,1%, до 30,2 млрд рублей. Выручка составила 67,5 млрд руб. (+22,6%), операционная прибыль - 36,9 млрд руб. (+25,7%). Чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" по РСБУ в 2023 году выросла на 7,4%, до 29,3 млрд рублей, выручка увеличилась на 18% и составила 29,2 млрд рублей.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп России. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.