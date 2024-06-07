НМТП в 2024 году планирует утвердить новую стратегию развития до 2030 года

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Стратегия развития "Новороссийского морского торгового порта" до 2030 должна быть утверждена в 2024 году, говорится в проекте годового отчета НМТП за 2023 год.

"В 2023 году группа НМТП проводила работу по разработке проекта новой стратегии развития группы компаний ПАО "НМТП" до 2030 года. Планируется согласовать и утвердить новую стратегию в 2024 году", - говорится в отчете.

В 2023 году НМТП прорабатывал 3 инвестиционных проекта. На реализацию инвестиционных проектов НМТП в 2023 году было направлено 3,37 млрд рублей, сообщается в проекте отчета.

Стратегия развития НМТП была утверждена в конце 2019 года. Базовый сценарий предусматривал инвестиционную программу до 2029 года в объеме 108,4 млрд рублей и прирост мощностей на 21,8 млн тонн.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп России. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.