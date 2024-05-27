ЦБ может получить право потребовать свернуть деятельность банка за рубежом, если увидит в ней риски

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ может получить право потребовать от банков с универсальной лицензией прекратить владеть долями в иностранных компаниях, осуществлять в отношении них контроль, а также закрыть филиал или представительство за рубежом при определенных условиях.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О банках и банковской деятельности" подготовлен Минфином России и опубликован на портале нормативно-правовых актов.

"Это позволит Банку России оперативно реагировать на ситуации, при которых иностранная инвестиция оказывает негативное влияние на финансовое состояние банка с универсальной лицензией", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Регулятор может потребовать свернуть деятельность за рубежом, если банк с универсальной лицензией допустит нарушения при получении разрешения или при уведомлении ЦБ о получении долей в иностранном юрлице, открытии филиалов и представительств, если кредитная организация или органы управления ее иностранной "дочки" не соответствуют предъявляемым требованиям, по итогам проверок ЦБ иностранных юрлиц российских банков, при препятствиях для получения Банком России информации об иностранных активах, при наличии оснований для признания иностранных юрлиц банкротами.

Банки с базовой лицензией и небанковские кредитные организации, согласно законопроекту, могут получить право участвовать в капитале иностранных организаций, выполняющих функции операторов систем международных финансовых телекоммуникаций (системы передачи финансовых сообщений). Приобретать доли в иных иностранных компаниях, а также открывать филиалы и представительства за рубежом они по-прежнему не смогут. ЦБ может получить право потребовать от банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций выйти из капитала операторов систем передачи финансовых сообщений тоже при определенных нарушениях.

Действующий сейчас порядок предусматривает создание, приобретение банком с универсальной лицензией иностранной "дочки" (в том числе нефинансовой) и открытие филиала за рубежом только после получения соответствующего разрешения Банка России, открытия представительства - после уведомления ЦБ.

Законопроектом предлагается уточнить и дифференцировать предъявляемые требования. Он определяет случаи, когда приобретение банком с универсальной лицензией долей в иностранных юрлицах, получение в отношении них контроля будет осуществляться на основании предварительного разрешения Банка России, когда - с последующим уведомлением ЦБ.

Для снижения административной нагрузки на банки с универсальной лицензией будет реализован "пакетный" подход, в рамках которого разрешение Банка России будет требоваться только при превышении предусмотренных пороговых значений, отмечается в пояснительной записке.

Предполагается, что основные статьи нового законопроекта заработают через год после вступления нормативного акта в силу.