ЦБ предложил обновить требования к банкам для размещения средств центрального депозитария

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Банк России разработал проект указания, который вводит дополнительные критерии по отбору иностранных банков для размещения средств центрального депозитария.

Согласно подготовленному ЦБ документу, центральный депозитарий будет вправе размещать денежные средства в банках с местом учреждения в странах, не включенных в перечень недружественных, при следующих условиях:

- наличие кредитного рейтинга по международной рейтинговой шкале не ниже установленного cоветом директоров Банка России уровня,

- размещаемая сумма не должна превышать 10% от величины собственных средств (капитала) центрального депозитария.

Кроме того, согласно предлагаемым ЦБ изменениям, для размещения средств в кредитной организации, созданной по законодательству РФ, она должна иметь рейтинги как минимум от двух рейтинговых агентств, не ниже установленного cоветом директоров Банка России уровня.

"Основной целью проекта является изменение требований к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий может размещать денежные средства, обусловленное поиском новых зарубежных рынков для развития депозитарного бизнеса центрального депозитария", - говорится в пояснительной записке к документу.

Планируется, что указание вступит в силу 1 апреля 2025 года.

"Проектируемые изменения направлены на расширение корреспондентской сети центрального депозитария. Требование о наличии двух кредитных рейтингов, а также ограничение на объемы размещения средств на счетах в иностранных банках соответствуют подходам, реализуемым Банком России в отношении иных кредитных и инфраструктурных организаций", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

Согласно действующему указанию ЦБ, для того, чтобы центральный депозитарий был вправе разместить средства в кредитной организации, созданной по законодательству РФ, она должна иметь хотя бы один кредитный рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, не ниже установленного cоветом директоров Банка России уровня.

Депозитарий может размещать средства и в иностранных банках, если они учреждены в стране, имеющей по классификации экспортных кредитных агентств, участвующих в соглашении членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку", страновую оценку "0", "1".

Депозитарий также вправе размещать средства в банках СНГ, если они выступают центральными депозитариями по законодательству этих стран.