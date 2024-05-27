Индекс МосБиржи упал ниже 3300 пунктов, уровня двухмесячной давности

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в понедельник упал ниже рубежа 3300 пунктов, достигнув уровня двухмесячной давности на фоне укрепления рубля и ожиданий пролонгации высоких ставок ЦБ РФ.

К 18:38 индекс МосБиржи составил 3299,47 пункта (-2,9%), индекс РТС - 1173,48 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 6,8%.

Падение индекса МосБиржи стало максимальным с середины февраля 2023 года.

Доллар в понедельник упал до 88,58 рубля (-0,95 рубля).

В лидерах снижения выступают после отсечки дивидендов за 2023 год акции "НЛМК" (-13,9%), также упали бумаги "Мечела" (-7%), ВТБ (-6,8%), Polymetal (-6,2%), АФК "Система" (-5,5%), "Сургутнефтегаза" (-4,8%), "Аэрофлота" (-4,2%), "Газпрома" (-4,2%), "РусГидро" (-4,1%), "Татнефти" (-3,5%).

Предыдущую "круглую" отметку 3400 пунктов индекс МосБиржи пробил в минувшую пятницу.