Рубль в понедельник заметно вырос к основным валютам

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань существенно подешевели на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, обновили в ходе сессии минимальные значения с конца января. Рубль заметно вырос к бивалютной корзине накануне единого дня уплаты налогов.

Курс доллара США составил 88,62 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 90,5 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Доллар опустился ниже 89 руб. впервые с 30 января. Евро к этому времени стоил 96,28 руб./EUR1, подешевев на 1,02 рубля. Ранее в ходе торгов евро опускался ниже 96 руб. также впервые с 30 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 95,79 копейки, до 92,07 руб. Курс китайского юаня снизился на 11,05 копейки - до 12,18 руб. Ранее юань падал до 12,14 руб. впервые с 17 января.

Комментарии экспертов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепился к основным валютам по итогам понедельника накануне единого дня уплаты налогов, который приходится на вторник, 28 мая. В этот день в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль.

Кроме налогового периода поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и высокие цены на нефть.

Помимо этого, рубль рос на фоне "тонкого" рынка из-за выходного дня в США и Великобритании. Биржи этих стран закрыты в понедельник (День памяти в США, Банковский выходной в Великобритании).

"Поддержку рублю оказывает ряд факторов, в том числе, связанных со сложностями в осуществлении платежей за российский импорт и экспорт. Кроме того, позитивно на отечественную валюту влияет рост объемов размещений в новых облигациях с привязкой к доллару США. Не исключаем, что в ближайшее время стоимость доллара не выйдет за границу 90 руб., но в дальнейшей перспективе ожидаем восстановления американской валюты, поэтому оставляем прежним наш прогнозный коридор 90-94 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"Фактор налогового периода продолжает способствовать укреплению рубля. Правда, уже завтра он потеряет свою силу из-за наступления пика фискальных платежей экспортеров. Они перестанут для этих целей продавать иностранную валюту, в результате чего ее дополнительное предложение уйдет с рынка. Однако вряд ли столь уверенное подорожание рубля было вызвано лишь налоговым периодом. Вероятно, дополнительную поддержку ему оказывает существенное сокращение импорта, вызванное санкциями и геополитикой. Хотя эти же причины оказывают давление на экспорт, скорее всего, импортная составляющая платежного баланса страдает сильнее, компенсируя для рубля просадку экспортной выручки", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть продолжают расти вечером в понедельник.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве подорожали на 1,18%, до $83,08 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,26%, до $78,7 за баррель.

Объем торгов на нефтяном рынке в понедельник, как ожидается, будет ниже обычного, поскольку биржи США и Великобритании закрыты в связи с праздниками.

На этой неделе в США будет обнародовано последнее значение индекса PCE, предпочтительного для американского ЦБ индикатора инфляции. Кроме того, участники рынка ждут встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи до конца года.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось и составило 497 единиц. Число газовых установок сократилось на четыре, до 99, что является минимумом с октября 2021 года.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 мая на 1,0174 рубля, до 88,6852 руб./$1, и уменьшил курс евро на 79,2 копейки, до 96,3034 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на Московской бирже в понедельник из-за праздничного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 понедельника упал относительно пятницы на 96,61 копейки, до 88,73 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 100,7 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 71,09 копейки, до 96,2823 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 77,62 копейки, до 96,3328 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR495,608 млн, из которых EUR168,727 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR326,881 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 мая опустилась на 1 базисный пункт, до 15,84% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась в понедельник на 3 базисных пункта, до 16,03% годовых. Версии на 3 и 6 месяцев поднялись относительно пятницы на 1 базисный пункт - до 16,05% и 16,22% годовых соответственно.