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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

РФ в январе-апреле в 2,5 раза нарастила экспорт сухого молока

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - РФ в январе-апреле этого года экспортировала почти 5 тыс. тонн сухого молока, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

"Одним из главных драйверов роста стали поставки в Алжир, начавшиеся в конце прошлого года. В 2024 году эта страна вошла в число крупнейших покупателей российского сухого молока", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, за первые 4 месяца текущего года российские экспортеры отгрузили в Алжир более 1,2 тыс. тонн сухого молока. Весь этот объем пришелся на сухое обезжиренное молоко (СОМ).

"Таким образом, Алжир занимает второе место среди крупнейших покупателей российского сухого молока после Казахстана и первое – среди стран дальнего зарубежья", - сообщает центр.

Эта страна является одним из самых перспективных рынков для отечественных молочных компаний. Потенциал определяется несколькими факторами, отмечает генеральный директор компании "Стреда Консалтинг" Алексей Груздев, мнение которого приводит "Агроэкспорт".

"Во-первых, это крупнейший после Китая импортный рынок сухого молока с совокупным ввозом более 400 тыс. тонн. Во-вторых, Алжир в рамках обеспечения продовольственной безопасности стремится диверсифицировать пул поставщиков молочного сырья, поэтому не допускает доминирования Новой Зеландии и Евросоюза в импорте и готов рассматривать новых партнеров. При этом правила игры на рынке достаточно прозрачны: около 50% объемов страна закупает централизованно через тендеры государственного агентства ONIL, а оставшиеся объемы распределяются между крупнейшими частными игроками. В-третьих, российское сухое молоко сегодня стало более конкурентоспособным для экспорта", - перечислил он.

Агроэкспорт Минсельхоз
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