Аналитики ЦБ отметили некоторое замедление роста экономики РФ в апреле

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Рост российской экономики в апреле продемонстрировал некоторые признаки замедления, прежде всего в сегменте услуг, потребительские сектора продолжают активный рост. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"Годовой рост ВВП РФ в I квартале составил 5,4%, при этом с поправкой на дополнительный день в високосном феврале 2024 года оказался 4,5-4,8%. Квартальный рост ВВП сложился выше, чем в IV квартале 2023 года. Апрельские оперативные и опросные данные несколько менее позитивные, но тем не менее указывают на продолжение роста российской экономики как в части потребления домохозяйств, так и в части инвестиционной активности", - говорится в обзоре.

"В апреле в российской экономике появились отдельные признаки замедления роста, прежде всего в сегменте услуг. Вместе с тем потребительские сектора по-прежнему остались на траектории активного роста", - отмечают аналитики ЦБ.

В обзоре говорится, что рост ВВП РФ в I квартале оказался выше большинства прогнозов и превысил высокий квартальный рост в IV квартале 2023 года (4,9% - ИФ). "Одним из основных факторов этого стал рост бюджетных расходов, который к тому же в I квартале шел с опережением привычного сезонного графика. Дополнительный спрос со стороны государства транслировался и в активизацию спроса со стороны частного сектора как по линии производственных цепочек, задействованных в выполнении госзакупок, так и через бюджетные трансферты и выплаты домохозяйствам. Эти же процессы подстегнули кредитование, в том числе в результате улучшения финансового положения заемщиков", - отмечается в докладе.

Аналитики ЦБ также констатируют, что "напряженность на рынке труда еще больше усиливается, что создает предпосылки для дальнейшего роста трудовых доходов высокими темпами". "Такой рост доходов будет поддерживать сильный потребительский спрос даже при повышенной норме сбережений, которая к тому же несколько снизилась в I квартале", - говорится в обзоре.

В докладе также отмечается, что, судя по оперативным данным, в марте-апреле внешнеторговый баланс улучшился. "Это было связано как с увеличением стоимости энергетического экспорта, так и с отсутствием сезонного увеличения импорта. Последнее, судя по всему, отражает не охлаждение внутреннего спроса, а проблемы с внешнеторговыми расчетами", - считают аналитики ЦБ.