Европейские рынки акций завершили торги снижением

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились во вторник.

Давление на рынок оказывает рост опасений дальнейшей отсрочки смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой в связи с сигналами устойчивости экономики США и "ястребиными" заявлениями представителей американского ЦБ.

Статданные, опубликованные во вторник, показали уверенный рост потребительского доверия в США в мае, а также скачок цен на жилье.

Трейдеры практически уверены, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) опустит ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов на заседании 6 июня. Таким образом, ставка по депозитам может быть снижена до 3,75% с текущего уровня в 4%. При этом пока неясно, какой будет политика ЕЦБ в оставшейся части 2024 года.

"Сроки, скорость и масштабы смягчения политики ЕЦБ будут зависеть от поступающих статданных", - заявил во вторник глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот в ходе выступления в Лондоне.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,6%, до 519,08 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,76%, германский DAX - 0,52%, французский CAC 40 - 0,92%, итальянский FTSE MIB - 0,29%, испанский IBEX 35 - 0,44%.

Внимание трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен в еврозоне за май, которые будут обнародованы в пятницу. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагает повышение темпов инфляции в этом месяце до 2,5% с апрельских 2,4%. Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, как ожидается, осталась на уровне 2,7%.

Статданные, опубликованные во вторник, показали замедление темпов снижения оптовых цен в Германии в апреле. Как сообщило Федеральное статистическое управление (Destatis) ФРГ, оптовые цены в стране в прошлом месяце снизились на 1,8% в годовом выражении после падения на 2,6% в марте.

В числе лидеров снижения во Франкфурте во вторник оказались акции Deutsche Boerse (-2,6%), MTU Aero Engines (-1,8%), а также SAP (-1,8%). В то же время подорожали бумаги Siemens (+4%), Volkswagen (+2,4%) и Vonovia (+1,9%).

Котировки акций французских производителей товаров класса "люкс" LVMH, Hermes и Kering подешевели на 1,4%, 0,9% и 0,6%.

Акции британского ритейлера Ocado Group подорожали на 9,8%, девелопера Persimmon - подешевели на 3%.

Капитализация нидерландского ABN Amro выросла на 0,9% на новости о покупке им германского частного банка Hauck Aufhauser Lampe (HAL) за 672 млн евро у китайского конгломерата Fosun.