ЦБ РФ с 1 июня создаст Службу финансового мониторинга и валютного контроля

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Банк России с 1 июня создаст Службу финансового мониторинга и валютного контроля (СФМиВК) на базе одноименного департамента для повышения эффективности работы и оперативности принятия решений, говорится в сообщении ЦБ.

Возглавит СФМиВК Богдан Шабля, который в настоящее время руководит департаментом финансового мониторинга и валютного контроля. Это подразделение будет упразднено с 28 декабря.

Надзор за соблюдением кредитными организациями требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и валютного контроля будет осуществлять центральный аппарат службы ФМиВК.

Структура службы будет включать семь центров финансового мониторинга и валютного контроля. В их задачи войдет осуществление контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере ПОД/ФТ, а также валютного законодательства на кросс-территориальной основе.

Надзор за соблюдением требований законодательства в сфере ПОД/ФТ за НФО, расположенными на территории Центрального федерального округа, будет осуществлять создаваемый центр финансового мониторинга и валютного контроля в ЦФО в Ярославле.

Центр ФМиВК в Нижнем Новгороде будет выполнять функции надзора за соблюдением требований валютного законодательства в отношении всех НФО вне зависимости от их месторасположения.

Главой департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ до февраля 2024 года был Илья Ясинский, покинувший Банк России. Шабля, занявший эту должность, ранее возглавлял службу текущего банковского надзора.