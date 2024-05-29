Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

В ЕАЭС изменились правила регистрации и экспертизы лекарств

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Евразийском экономическом союзе изменены правила регистрации и экспертизы лекарственных средств, сообщила в среду пресс-служба Евразийской экономической комиссии. Совет ЕЭК внес эти изменения 29 мая.

"Актуализирована административная часть процедуры внесения изменений в регистрационное досье зарегистрированного лекарственного препарата с учетом правоприменения. Расширен перечень и уточнены виды внесения изменений в регистрационное досье, которые не требуют проведения экспертных работ и осуществляются в уведомительном порядке", - уточнили в ЕЭК.

"Введение риск-ориентированного подхода позволяет снизить регуляторную нагрузку и расширить применение уведомительного порядка при внесении изменений в регистрационное досье", - прокомментировал через пресс-службу министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.

"Решение Совета Комиссии позволит оптимизировать исполнение процедур уполномоченными органами (экспертными организациями) государств Евразийского экономического союза при проведении экспертных работ и оценке регистрационного досье для разных видов изменений в отношении зарегистрированных лекарств. Также оптимизируется подготовка материалов регистрационного досье фармацевтическими производителями", - отмечают в ЕЭК.

"Эта упрощенная процедура внесения изменений в регистрационное досье лекарственного препарата будет применяться в отношении заявлений, поданных с 1 марта 2024 года (то есть положения принятого Советом решения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 марта нынешнего года)", - говорится в сообщении.

ЕАЭС ЕЭК Валентин Татарицкий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рост цен на яблоки в Росссии с 21 по 27 мая ускорился до 2,2%, картошка подорожала на 9,9%

Рост цен на яблоки в Росссии с 21 по 27 мая ускорился до 2,2%, картошка подорожала на 9,9%

Инфляция в РФ с 21 по 27 мая в годовом выражении была выше 8,1%

Из-за заморозков в шести регионах ЦФО погибли посевы на 5% площадей

Путин разрешил структуре "Ростелекома" выкупить долю Nokia в СП "РТК - Сетевые технологии"

"Росгосстрах" выплатил аграриям за ущерб от заморозков уже больше 107 млн рублей

"Росгосстрах" выплатил аграриям за ущерб от заморозков уже больше 107 млн рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });