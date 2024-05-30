Аэропорт Новокузнецка перешел под управление структуры "Русала"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Холдинговая компания En+ передала управление аэропортом Новокузнецка в ООО "Русал Аэро" (входит в структуру ОК "Русал").

"Управляющим директором аэропорта назначен Ермаков Кирилл Юрьевич. После регистрации управляющая компания объединит все аэропорты группы под управлением единого бренда и одной УК - "Сибирские аэропорты". Кадровых и других изменений за процедурой передачи не последует", - сообщили "Интерфаксу" в аэропорту Новокузнецка.

До настоящего времени "Русал Аэро" была управляющей компанией для ООО "Терминал Новокузнецк", которое строит новый аэровокзал в аэропорту Новокузнецка. Управляющей компанией действующего новокузнецкого аэропорта было ООО "Аэрокузбасс", которое, согласно отчетности за 2023 год, на 100% принадлежит En+ Group. Гендиректором "Аэрокузбасса" с марта 2022 года является Кирилл Ермаков.

Представитель новокузнецкого аэропорта напомнил, что "Русал Аэро" также выполняет функции управляющей компании аэропорта Братск, ООО "Тайшетаэро" (создано для строительства аэропорта в городе Тайшет Иркутской области, где у "Русала" расположен алюминиевый завод), АО "Аэропорт-Сервис" (один из операторов аэропорта Южно-Сахалинск), ООО "Капитал-Авиа" (Южно-Сахалинск, занимается транспортной обработкой грузов).

Аэропорт Новокузнецка - ближайшая к горнолыжному курорту Шерегеш воздушная гавань, которая принимает магистральные самолеты. Завершается строительство нового аэровокзала, его планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Аэропорт в январе-марте 2024 года увеличил пассажиропоток на 14,7% - до 154,837 тыс. человек, в 2023 году продемонстрировал рост на 28% - до 534,368 тыс. человек.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт, включая 15,2 ГВт гидроэнергетических активов, и алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в "Русале").