Выручка HP во втором финквартале превзошла прогноз

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Американская HP Inc. сократила чистую прибыль во втором финансовом квартале в 1,7 раза, при этом скорректированный результат и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 апреля, составила $607 млн, или $0,61 в расчете на акцию, по сравнению с $1,05 млрд, или $1,06 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,82 на акцию при среднем прогнозе опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,81 на акцию.

Квартальная выручка HP уменьшилась на 0,8% до $12,8 млрд. Темпы снижения выручки замедляются четыре квартала подряд, что говорит о постепенной стабилизации спроса на ПК. Консенсус-прогноз рынка для этого показателя составлял $12,61 млрд.

Выручка подразделения по выпуску персональных компьютеров увеличилась на 3% до $8,4 млрд. Доходы от продаж принтеров уменьшились на 8%, составив $4,4 млрд.

Согласно прогнозу HP, в третьем финансовом квартале чистая прибыль составит $0,63-0,77 на акцию, скорректированная – $0,78-0,92 на акцию (прогноз рынка – $0,85 на акцию).

Чистая прибыль по итогам всего фингода составит $2,6-2,9 на акцию, прогнозируют в HP. Компания скорректировала прогноз прибыли без учета разовых факторов до $3,3-3,6 на акцию с ожидавшихся ранее $3,25-3,65 на акцию.

Бумаги HP подорожали на 2% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 9%.