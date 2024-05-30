ЦБ зарегистрировал выпуск замещающих облигаций "Полюса"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал выпуск замещающих облигаций золотодобывающей компании "Полюс" с погашением в 2028 году, сообщил регулятор.

Совет директоров "Полюса" в конце апреля одобрил замещение долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2028 году локальными облигациями.

Эмитент может разместить до 700 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему евробондов-2028 – $700 млн.

Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, учет прав на которые ведется депозитариями РФ.

По замещающим облигациям будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг. Все выплаты по бондам будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Выпуск евробондов на $700 млн "Полюс" разместил в октябре 2021 года. Ставка купона по нему составляет 3,25%, ближайшая дата выплаты – 14 октября. Это единственный выпуск еврооблигаций компании в обращении.

Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков.

Российские компании и банки, согласно указу президента, должны до 1 июля в обязательном порядке выпустить локальные облигации, замещающие евробонды. Получить освобождение от этой обязанности можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ при соблюдении ряда условий.