"Почта России" в I квартале нарастила выручку на 3% до 52,6 млрд рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Выручка АО "Почта России" по РСБУ в I квартале составила 52,6 млрд рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в бухотчетности компании.

В том числе, доходы от почтовых услуг составили 38,1 млрд рублей (рост на 5,2%), от торговой деятельности - 6,1 млрд рублей (снижение на 12,4%), от денежного посредничества - 2,4 млрд рублей (снижение на 6%), от прочей деятельности - 5,9 млрд рублей (рост на 12,8%).

Как говорится в сообщении компании, выручка от услуги "ЕкомМаркетплейс", которой пользуются компании дистанционной торговли, выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 52% (по данным управленческой отчетности). Выручка от доставки гибридной почты и ЭДО увеличилась на 0,5 млрд рублей, или на 23%.

Согласно бухотчетности, убыток от продаж сократился на 9,6% до 5,4 млрд рублей. Убыток до налогообложения составил 7 млрд рублей, увеличившись на 25,5%. Себестоимость выросла на 4,6% до 56,5 млрд рублей.

Чистый убыток в I квартале по РСБУ вырос на 14,3% до 5,8 млрд рублей.

"Давление на финансовый результат оказали неоперационные факторы, в частности – рост процентных расходов на фоне значительного повышения ключевой ставки во второй половине 2023 года", - поясняется в сообщении компании.