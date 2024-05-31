Сечин заявил, что "Роснефть" вынуждена занимать в альтернативных валютах

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Высокие процентные ставки и ограниченный объем доступной ликвидности на финансовом рынке страны оказывают давление на финансовые показатели "Роснефти" , что вынуждает компанию осуществлять переход к заимствованиям в альтернативных валютах, приводит НК слова председателя правления и главного исполнительного директора Игоря Сечина.

"Сложившиеся на российском рынке условия уже привели к существенному увеличению стоимости долга - так, в первом квартале 2024 года среднеквартальная стоимость обслуживания долга компании достигла максимального в 21-ом веке значения", - отметил он.

"Увеличение стоимости финансирования ведет к росту сроков реализации и окупаемости проектов, а также негативно влияет на прибыль, являющуюся базой для определения размера дивидендов", - подчеркнул Сечин.