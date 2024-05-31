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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

"Русал" учредил юрлицо для развития аэропортовой инфраструктуры на севере Красноярского края

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ООО "Русал Аэро" (входит в структуру ОК "Русал") выступило учредителем ООО "Богучаны Аэро" с целью проработки проекта развития аэропортовой инфраструктуры на севере Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Подробные детали будущего проекта на данный момент не раскрываются.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Богучаны Аэро" было учреждено 30 мая. Уставный капитал – 10 тыс. рублей. Головной компанией нового юрлица значится En+.

ООО "Русал Аэро" специализируется на аэропортовой деятельности в регионах Сибири и Дальнего Востока, управляет аэропортами Братска и Новокузнецка, а также ООО "Терминал Новокузнецк", ООО "Ташейтаэро", АО "Аэропорт-Сервис" (один из операторов аэропорта Южно-Сахалинска) и ООО "Капитал-Авиа" (Южно-Сахалинск, занимается транспортной обработкой грузов).

В настоящее время на севере Красноярского края действует несколько аэропортов, включая населенные пункты Хатанга, Игарка, Тура, Ванавара и Норильск ("Алыкель"). Летом 2023 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что малые аэропорты Красноярского края требуют модернизации.

Русал Русал Аэро ОК "Русал" Богучаны Аэро Красноярский край
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