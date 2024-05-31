"Абрау-Дюрсо" в 2024 году планирует удвоить производство саженцев винограда

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, планирует в этом году удвоить производство саженцев винограда в собственном питомнике, созданном на базе агрофирмы "Юбилейная". Об этом сообщается в пресс-релизе компании, приуроченном к назначению нового руководителя винодельни "Юбилейная" и принадлежащих ей виноградарских активов.

"В 2023 году уже было получено 230 тыс. саженцев, в 2024 году планируется произвести вдвое больше. Потенциал производства комплекса оценивается в 1,7 млн привитых саженцев винограда в год", - говорится в документе.

Решение о создании питомника на базе "Юбилейной" группа приняла в 2022 году. Оно нацелено на развитие собственных виноградников и закрытие потребности в импортных посадочных материалах. В настоящее время питомник работает в тестовом режиме, его официальное открытие ожидается летом этого года. По мере выхода на полную мощность начнется развитие направления коммерческого питомниководства, сообщает компания.

"Юбилейная" вошла в состав ГК "Абрау-Дюрсо" в 2020 году. По итогам сделки общая площадь виноградопригодных земель группы увеличилась вдвое. Сегодня площадь хозяйства "Юбилейная" составляет 3,4 тыс. га виноградопригодных земель, из которых более 2 тыс. га – действующих виноградников. Таким образом, по итогам 2023 года общая площадь виноградников "Абрау-Дюрсо" составила 6,7 тыс. га, из них действующих – 4 тыс. га.

Компания сообщила, что новым генеральным директором винодельни "Юбилейная" и принадлежащих ей виноградарских активов назначен Вячеслав Смирнов. С 2020 по 2022 годы он был финансовым директором агрофирмы и винодельни "Юбилейная", затем занял должность финансового директора проектного офиса "Абрау-Дюрсо".

"Абрау-Дюрсо" является ведущим производителем игристых вин в РФ, расширяет портфель за счет тихих вин, водки, коньяка и других напитков. В 2023 году было реализовано 56,704 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 5% больше, чем в 2022 году, из них собственного производства - 55,99 млн бутылок (рост на 6%). Выручка компании по МСФО составила рекордные 12,525 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2022 году (11,864 млрд рублей).

Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова.