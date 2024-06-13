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Минсельхоз сообщил о росте доли российских саженцев в садоводстве до 80%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Доля отечественных саженцев в российском садоводстве сейчас составляет 80%, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Ее заявление на выставке "PRO яблоко 2024" в МинВодах зачитал ее заместитель Андрей Разин.

"Фундамент для дальнейшего развития отрасли - развитие питомниководства. Благодаря большой работе в данном направлении ежегодно растет использование отечественного посадочного материала при закладке промышленных садов и ягодников. Уже сегодня доля российских саженцев составляет порядка 80% ", - заявила Лут.

Она подчеркнула, что задача по развитию отечественного садоводства и обеспечению населения России свежими фруктами является одним из приоритетных для агропромышленного комплекса страны.

"Ежегодно наши аграрии собирают высокий урожай плодово-ягодных культур. В 2023 году был установлен очередной рекорд - в организованном секторе было собрано более 1,9 млн тонн продукции. Сейчас перед нами стоят новые задачи. В ближайшие годы необходимо существенно нарастить объем производства плодов и ягод", - добавила глава Минсельхоза.

Минсельхоз снизил прогноз сбора яблок на 2024 год с 1,8 млн до 1,5 млн тонн из-за заморозков. Президент Владимир Путин поручил ведомству не допустить роста цен на яблоки.

Минсельхоз Оксана Лут Андрей Разин
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