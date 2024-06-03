Индекс активности промсектора КНР в мае вырос до максимума почти за 2 года

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В мае 2024 года индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая вырос до максимальных с июня 2022 года 51,7 пункта с 51,4 пункта месяцем ранее, по данным рассчитывающих этот индикатор Caixin Media Co. и S&P Global.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем ожидали более умеренного роста, до 51,5 пункта.

PMI уже семь месяцев подряд находится выше отметки 50 пунктов, отделяющей подъем деловой активности от спада.

Производство в мае выросло максимально за 23 месяца на фоне увеличения новых заказов, согласно соответствующим подындексам.

Между тем новые экспортные заказы повысились значительно слабее, чем в апреле, когда рост стал рекордным за 41 месяц.

Занятость снизилась девятый месяц подряд, однако ее спад замедлился.

Официальный PMI в перерабатывающей промышленности КНР, значение которого 31 мая опубликовало Государственное статистическое управление Китая, понизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,4 пункта месяцем ранее.