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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Компания с китайским капиталом вложит 1 млрд руб. в производство соевого масла в Приамурье

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ООО "Чжунчэн" построит комплекс по переработке и хранению зерна и маслосемян на инвестиционной площадке "Ровное" территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" в Амурской области. Об этом сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Объем инвестиций в рамках заключенного с КРДВ соглашения превысит 1 млрд рублей.

Инвестпроект направлен на производство нерафинированного соевого масла и жмыха, а также очистку и сушку зерновых культур. Планируемая производственная мощность маслоцеха составит порядка 15 тыс. тонн в год, зерносушильного комплекса – более 135 тыс. тонн в год.

Ввод в работу первой очереди предприятия намечен на конец 2025 года.

"Сельское хозяйство – одна из приоритетных отраслей в Амурской области. Спрос на переработку, сушку, очистку и хранение зерновых будет расти пропорционально валовому сбору зерна. Действующий в Амурской области преференциальный режим ТОР поможет повысить финансово-экономическую эффективность нашего проекта и реализовать его в намеченные сроки", - сказала гендиректор ООО "Чжунчэн" Ирина Белышева, слова которой приведены в сообщении.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Чжунчэн" зарегистрировано в январе 2024 года в селе Ровное Амурской области. Единственный учредитель – гражданин КНР Ма Синьчжун, также являющийся учредителем ООО "Крестьянско-фермерское хозяйство Агрочжунчэн" (Благовещенск, выращивание семян масличных культур).

Амурская область ООО "Чжунчэн" Китай
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