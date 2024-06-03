Группа "Черкизово" в 2024 году увеличила посевные площади на 16%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса в РФ, в этом году посеяла сельхозкультуры на 257,5 тыс. га, что на 16% больше, чем в 2023 году, сообщается в пресс-релизе компании.

География сева расширена за счет двух новых регионов – Белгородской и Тульской областей, где "Черкизово" приобрело сельскохозяйственные земли в 2023 году.

Посевная кампания стартовала 2 апреля с сева яровой пшеницы в Белгородской области. В этом году в ней было задействовано 262 единицы техники, включая 105 посевных комплексов и 157 тракторов. Из-за майских заморозков условия нынешней посевной оказались сложными: из-за частичной гибели озимой пшеницы отдельные площади пришлось пересеивать. Завершилась посевная кампания 31 мая.

Основная часть земель группы расположена в Пензенской области, площадь сева в этом году там составляет 80,3 тыс. га. Из них 30,2 тыс. га заняты соей, 25 тыс. га – яровой пшеницей, 5,9 тыс. га - подсолнечником, 2,9 тыс. га - яровым рапсом, 0,7 тыс. га - горохом. В Липецкой области под сев было отведено 61,1 тыс. га: 33,2 тыс. га – под сою, 14,4 тыс. га - под пшеницу, 2,3 тыс. га - под кукурузу, 1,1 тыс. га - под подсолнечник.

На полях "Черкизово" в Тамбовской области из 36,6 тыс. га соей засеяно 19,5 тыс. га, яровой пшеницей - 9,3 тыс. га, подсолнечником - 1,6 тыс. га, рожью - 0,6 тыс. га. В Воронежской области под посевы сои выделено 13,9 тыс. га, яровой пшеницы - 4,6 тыс. га, кукурузы - 4 тыс. га. Общая посевная площадь в Воронежской области в этом году составляет 25,9 тыс. га. Из 20,7 тыс. га в Орловской области 9,8 тыс. га занято соей, 4,8 тыс. га - яровой пшеницей, 1,1 тыс. га - яровым рапсом, 0,8 тыс. га - кукурузой.

В Башкирии посевная площадь в этом году составляет 6,4 тыс. га. Там 2,9 тыс. га отведены под яровую пшеницу, 1,9 тыс. га - под подсолнечник. Посевная в Алтайском крае составляет 5 тыс. га: яровой пшеницей засеяно 2,9 тыс. га, соей - 2,1 тыс. га.

В Белгородской области засеяно 12,3 тыс. га, из которых 9,4 тыс. га - соей, 1,5 тыс. га - яровой пшеницей, 1,3 тыс. га - кукурузой. Из 9,2 тыс. га в Тульской области 4,7 тыс. га отведены под сою, 1,6 тыс. га - под яровую пшеницу, 1,4 тыс. га - под яровой рапс.

"Группа стремится увеличивать свой земельный банк и площади сева для обеспечения растущих потребностей в комбикормах. У компании вертикально-интегрированный бизнес: мы не просто производим мясо как конечный продукт, но и самостоятельно выращиваем зерновые и масличные культуры, которые в дальнейшем используются для производства кормов для животных. Это помогает контролировать качество продукции на всех производственных этапах", - заявила директор по коммуникациям группы "Черкизово" Анастасия Михайлова, процитированная в пресс-релизе.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. В ее составе работают 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, маслоэкстракционный завод, группа имеет около 355 тыс. га сельскохозяйственных земель. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран.

Выручка в 2023 году по МСФО увеличилась на 23%, до 226,7 млрд рублей со 184,3 млрд рублей в 2022 году, скорректированная EBITDA - до 49,96 млрд рублей с 30,165 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в два раза, до 33 млрд рублей с 14,9 млрд рублей.