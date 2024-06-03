Цена газа в ЕС из-за аварии в Норвегии превысила $420/тыс. куб. м

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе впервые за последние полгода превысила $420 за тысячу кубов.

Днем в понедельник котировки контракта "на день вперед" на главной торговой площадке региона - хабе TTF - достигли $421. Это максимальное значение за последние 176 дней - с середины декабря прошлого года.

С начала месяца средняя цена составляет $398, в мае средняя цена была $353.

Цена газа подскочила после объявления о внеплановом выбытии производственных мощностей объектов подготовки газа в Нихамне (Nyhamna) в Норвегии на 80 млн куб. м в сутки.