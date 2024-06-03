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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

IDC ожидает слабых изменений мировых поставок ПК из-за экономических проблем КНР

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глобальные поставки персональных компьютеров слабо изменятся в 2024 году и составят 260,2 млн единиц, прогнозирует аналитическая компания International Data Corporation (IDC).

Главным негативным фактором для мирового рынка станет Китай, где ряд экономических проблем сопутствует высокому уровню запасов устройств. Без учета КНР глобальные поставки вырастут на 2,6%, ожидают аналитики.

В потребительском сегменте поставки, как ожидается, сократятся на 1,1%, а без учета Китая рост составит 1,6%.

IDC Китай
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