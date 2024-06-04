Blackstone купит 1,75 тысячи домов в Великобритании за 580 млн фунтов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Blackstone Inc. вместе с партнером Regis Group Plc договорились о покупке 1,75 тысячи частных домов в Великобритании у строительной компании Vistry Group Plc за 580 млн фунтов стерлингов ($742 млн).

Эти дома расположены главным образом на юго-востоке Англии, сообщает Blackstone. Управлять инвестициями будет компания Leaf Living, специализирующаяся на услугах по аренде недвижимости.

Blackstone наращивает свой портфель активов на британском рынке жилья, который страдает от дефицита предложения. В 2023 году компания купила 2,8 тысячи домов за 800 млн фунтов.