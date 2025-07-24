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Объем активов под управлением Blackstone превысил $1,2 трлн

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, зафиксировала 13%-й рост объема активов под управлением во втором квартале 2025 года.

На конец июня объем активов под управлением Blackstone составил $1,211 трлн по сравнению с $1,076 трлн годом ранее.

Прибыль Blackstone, распределяемая между акционерами (distributable earnings), в апреле-июне выросла на 25%, до $1,57 млрд по сравнению с $1,25 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль в расчете на акцию составила $1,21, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидавших ее на уровне $1,1 на акцию.

По итогам второго квартала компания выплатит дивиденды в размере $1,03 на акцию по сравнению с $0,93 на акцию в первом квартале.

За последние три месяца капитализация Blackstone выросла на 27,8%, до $205,5 млрд.

Blackstone
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