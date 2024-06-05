Европейские акции во вторник закрылись в минусе, DAX потерял свыше 1%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали макроэкономические статданные из еврозоны в преддверии очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,54%, до 517,05 пункта.

Британский индекс FTSE 100 понизился на 0,37%, германский DAX - на 1,09%, французский CAC 40 - на 0,75%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,14% и 0,97% соответственно.

Итоги заседания ЕЦБ станут известны в четверг. Как ожидается, регулятор снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов. Ключевая ставка по депозитам сейчас составляет 4%.

Как стало известно во вторник, безработица в Германии в мае составила 5,9%. Показатель держится на этом уровне, максимальном с 2021 года, уже шесть месяцев подряд. Количество безработных в стране в прошлом месяце увеличилось на 25 тыс. - до 2,762 млн.

Тем временем дефицит бюджета Франции в период с января по апрель увеличился до 91,56 млрд евро по сравнению с 83,71 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Доходы бюджета сократились на 25,2%, до 74,40 млрд евро, а расходы понизились на 8,8%, до 153,52 млрд евро.

Акции норвежской энергетической компании Equinor подешевели на 3,9%. Компания сообщила о продаже 19,5%-ной доли в двух газовых месторождениях в Северном море польской госкомпании PGNiG.

Котировки акций энергетических компаний BP Plc, Shell и TotalEnergies снизились на 2,3-3,8% вслед за ценами на нефть. Кроме того, агентство S&P пересмотрело прогноз для кредитного рейтинга BP до "стабильного" с "позитивного" на опасениях, что она не сможет сократить долговую нагрузку.

Цена бумаг British American Tobacco сократилась на 0,5%. Производитель табачных изделий подтвердил прогноз на текущий год, предусматривающий рост выручки и скорректированной прибыли на 1-3%.

Капитализация Wizz Air Holdings повысилась на 6,1%. Венгерский лоукостер отчитался о росте пассажиропотока в мае на 2,1% в годовом выражении, до 5,1 млн человек. За 12 месяцев по конец мая число перевезенных пассажиров выросло на 17%, до 62,1 млн.

Рыночная стоимость Deutsche Telekom AG опустилась на 1,7% на новости, что власти Германии продали 110 млн акций телекоммуникационной компании на общую сумму порядка 2,5 млрд евро. В результате госдоля в Deutsche Telekom сократится до 27,8%, но правительство остается крупнейшим акционером компании.

Акции Societe Generale подешевели на 2% после того, как агентство Moody's изменило прогноз для кредитного рейтинга банка на "негативный" из-за опасений по поводу возможных проблем с рентабельностью.

Датская транспортно-логистическая A.P. Moeller-Maersk, второй по величине контейнерный перевозчик мира, потеряла 0,6% капитализации, несмотря на очередное улучшение прогнозов финансовых показателей на фоне ситуации в Красном море.