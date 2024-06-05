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Индексы США выросли во вторник, Dow прибавил 0,4%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество открытых вакансий в США в апреле сократилось на 296 тыс. и составило минимальные с февраля 2021 года 8,059 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

В марте, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 8,355 млн, а не 8,488 млн, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали сокращения данных за позапрошлый месяц до 8,34 млн с предварительно заявленного мартовского уровня, сообщает Trading Economics.

По данным министерства торговли Соединенных Штатов, заказы промышленных предприятий в стране в апреле выросли третий месяц подряд - на 0,7% по сравнению с мартом. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагал увеличение заказов на 0,6%. Респонденты The Wall Street Journal ожидали подъема на 0,7%.

Индекс менеджеров по логистике (LMI), рассчитываемый рядом американских вузов, в мае повысился до 55,6 пункта по сравнению с минимальными за четыре месяца 52,9 пункта в апреле. Индикатор находится выше отметки 50 пунктов, отделяющей рост активности в сфере логистики США от спада, девять из последних десяти месяцев, включая последние шесть. Из его подындексов сильнее всего изменился индикатор цен на транспортные услуги, подскочивший до максимальных с июня 2022 года 57,8 пункта с 44,1 пункта месяцем ранее.

Бумаги большинства представителей "великолепной семерки" (Magnificent Seven) подорожали по итогам торгов во вторник: Microsoft Corp. и Amazon.com Inc. - на 0,6%, Apple Inc. - на 0,2%, Alphabet Inc. - на 0,4%, Nvidia Corp. - на 1,3%.

Microsoft заключила с японской Hitachi стратегическое партнерство в сфере искусственного интеллекта (ИИ), объем которого составит "миллиарды долларов" в течение трех лет. Hitachi интегрирует сервисы Microsoft Cloud, Azure Open AI Service, Dynamics 365, а также ИИ-инструмент GitHub Copilot в собственный цифровой продукт Lumada Solutions.

Cisco Systems Inc. нарастила рыночную стоимость на 1,7% после новостей о намерении производителя сетевого оборудования инвестировать $1 млрд в стартапы, работающие в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Цена акций круизного оператора Carnival Corp. повысилась на 5,8%. Компания планирует упразднить в марте 2025 года бренд P&O Cruises Australia и перевести австралийские операции под бренд Carnival для повышения пассажировместимости последнего.

Производитель парфюмерии и парфюмированных изделий Bath & Body Works потерял 12,9% рыночной стоимости на слабом квартальном прогнозе.

Капитализация Designer Brands рухнула на 20,4%. Владелец сети магазинов обуви DSW в минувшем финансовом квартале получил скорректированную прибыль в 8 центов на акцию при консенсус-прогнозе FactSet в 13 центов.

Рыночная стоимость платформы для разработки программного обеспечения (ПО) GitLab уменьшилась на 4,9%. Ее последние финпоказатели превзошли ожидания рынка, но, как пишет аналитик D.A. Davidson Гил Лурия, положительное воздействие на выручку от внедрения новых ИИ-функций занимает долгое время.

Цена американских депозитарных расписок (ADR) британской BP plc снизилась на 2,3% после того, как агентство S&P пересмотрело прогноз для кредитного рейтинга энергетической компании до "стабильного" с "позитивного" на опасениях, что она не сможет сократить долговую нагрузку.

Так называемые "мемные" акции GameStop и AMC Entertainment подешевели на 5,4% и 0,4% соответственно. Днем ранее они подорожали на 21% и 11,1% после очередной публикации розничного инвестора Кита Гилла, также известного в интернете как Roaring Kitty ("Рычащий котенок"), способствовавшего резкому подъему их котировок в 2020-2021 годах.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,36% и составил 38711,29 пункта. Лидерами роста в составе индекса стали бумаги Honeywell International (+2,4%) и Boeing Co. (+2,2%).

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,15% - до 5291,34 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,17% и составил 16857,05 пункта.

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